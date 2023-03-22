السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يقلد مساعد مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة



تبوك 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

قلد صاحب السمّو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبة بالإمارة اليوم مساعد مدير شرطة منطقة تبوك لشؤون الأمن اللواء نايف بن صغير العنزي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وثمن سموه الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة.

وأعرب اللواء نايف العنزي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك، سائلا الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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15:01ت م

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