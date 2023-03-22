السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل قائد المنطقة الشمالية بالقوات البرية



عرعر 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، قائد المنطقة الشمالية بالقوات البرية المعين حديثاً اللواء ركن خالد بن عبدالله الجهني بمناسبة تعيينه.

وأشاد سموه بالتطور الذي تشهده القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة، في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه الحكومة الرشيدة لجميع قطاعات الدولة المدنية منها والعسكرية, داعيًا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخائها في ظل قيادتها الحكيمة.

حضر الاستقبال قائد قوة عرعر اللواء ركن عبدالله بن راجح العصيمي.

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14:57ت م

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