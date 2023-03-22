السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل ‏



حائل 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف وقيادات الجامعة والطالبة غادة دخيّل الدخيّل من كلية طب الأسنان الفائزة بالمركز الأول في مسابقة الملصقات العلمية خلال مشاركتها في يوم المهنة والابحاث 2030 بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

ونوَّه سموه خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة للتعليم، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة لخدمة طلابها وطالباتها ولخدمة المجتمع المحلي.

وتسلم سموه التقرير السنوي لجامعة حائل للعام 2021 -2022م وشهادة الإنجاز العالمي لجامعة حائل بحصول مشروع منصة الجامعة للتعليم الإلكتروني المبتكر على شهادة تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS 2023"، التي ينظّمها الاتحاد الدولي للاتصالات، وانعقدت أعمالها بمدينة جنيف في سويسرا.

من جهته أكد الدكتور الشريف حرصه على تقديم كل ما يخدم العملية التعليمية بالجامعة ويسهم في تحقيق التطلعات.

// انتهـى /

14:55ت م

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