السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الجزائر يستقبل نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية



الجزائر 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، بمقر السفارة، اليوم، نائب رئيس مجموعة الأخوة والصداقة البرلمانية الجزائرية

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

// انتهى //

14:48ت م

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الجزائر 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، بمقر السفارة، اليوم، نائب رئيس مجموعة الأخوة والصداقة البرلمانية الجزائرية السعودية كريد حاج لعروسي.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //14:48ت م0089

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