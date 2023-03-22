شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة النصر والوحدة، في منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النص والوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين

وسيواجه النصر نظيره الوحدة ، يوم 24 من شهر إبريل القادم، في منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وستنطلق مباراة النصر أمام الوحدة ، يوم 24 من شهر إبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يُذكر أنه تأهل كل من فرق اتحاد جدة والوحدة والنصر والهلال، لدور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.