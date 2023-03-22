شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في معرفة موعد مباراة الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة لها وذلك بعد أن تم الإعلان عن تلك المنافسة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

وكان الإتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن اليوم الأربعاء عن موعد مباراتي نصف نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجارى.

وتأهل كلًا من اتحاد جدة والنصر والهلال والوحدة إلى نصف نهائي بطولة كأس حادم الحرمين الشريفين.

ومن المُنتظر أن يواجه اتحاد جدة فريق الهلال بينما وقعت القرعة صطدام بين النصر والوجدة في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويلتقى فريق اتحاد جدة مع فريق الهلال في يوم الثالث والعشرين من شهر أبريل القادم في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.