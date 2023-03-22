شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق غامض من هازاد على إنضمامه إلى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر القريبة من هازارد، أن اللاعب البلجيكي يفضل البقاء مع ريال مدريد رغم كل التقارير الصادرة فى الساعات الأخيرة، والتى تؤكد رحيل اللاعب عن الفريق المدريدي فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير، أن اللاعب يسعي لإثبات أحقيته بالبقاء فى ريال مدريد، ولكن تصميم الفريق المدريدي على رحيله قد يجبره على الموافقة للإنتقال على دوري روشن خلال المرحلة القادمة.

وكانت صحيفة موندو ديبفورتيفو الإسبانية، قد أكدت عن وصول عرض ضخم من نادي اتحاد جدة إلى ريال مدريد من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات القادمة.



أنشيلوتي يصدم هازارد بقراره

ومن جانبه، رحب أنشيلوتي بفكرة التخلص من هازارد نهائيا بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن سبق له التأكيد فى وسائل الإعلام على صعوبة أخذ اللاعب البلجيكي مقعدا أساسيا فى تشكيلته، مما يوضح أن دوره سيستمر ثانوي مع النادي الملكي.



حالة وحيد لبقاء هازارد

وتعد الحالة الوحيدة التى قد تسمح لهازارد بالبقاء داخل صفوف ريال مدربد لفترة أكبر، وعدم الرحيل فى الصيف المقبل، هو رحيل أنشيلوتي بنهاية الموسم، قبل صدور القرار النهائي برحيل اللاعب وإنتقاله إلى الدوري السعودي، التى ستكون بوابته الوحيدة فى حالة الرحيل.