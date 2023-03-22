بدون ذرة خجل.. بملابس شفافه الهام شاهين تظهر صدرها بالكامل امام الجمهور في احد الحفلات ببالإسكندرية

فنون - كتب ياسمين التهامي في الأحد 06 نوفمبر 2022 03:09 مساءً - تصدرت الفنانه الهام شاهين وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد اطلاله غير لائقه لها في مهرجان السينمائي بالاسكندريه وهي ترتدي فستان اسود شفاف يظهر اسمها بالكامل وانتشر هذا الفيديو بطريقه كبيره ورهيبة واثاره ضجه واسعه داخل الوسط الفني اتفرج الفيديو.

بملابس شفافه الهام شاهين تظهر بإطلالة قوية امام الجمهور في حفله بالاسكندريه

انتشر خلال ساعات ماضية فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل للفنانه الهام شاهين وهي ترتدي ملابس غير لائقه في احد الحفلات بالاسكندريه وترتدي فستان لونه اسود ويظهر صدرها بالكامل خلال الحفل وقام احد الاشخاص بتصويرها وانتشر هذا الفيديو بطريقه كبيره وسريعه على جميع المنصات واثار ضجه كبيره لاحتواء الفيديو على لقطات غير لائقه وهو زهور صدرها بالكامل امام الكاميرا وامام الصحفي.