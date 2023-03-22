

الباحة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

نفذت أمانة الباحة خلال الشهر الحالي 7316 جولة تفتيشية أسفرت عن تسجيل 874 مخالفة للإجراءات الصحية والاشتراطات البلدية وأغلقت 236 منشأة تجارية مخالفة .

وأوضحت الأمانة أن الجولات التفتيشية جاءت للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية والصحية، وتوفير كافة سبل السلامة الصحية وفق خطط الحملات الميدانية للوقوف على التزام المنشآت.

وتنوعت المخالفات المرصودة على المنشآت، ما بين تدنٍ مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعمال مع تدني مستوى النظافة ورخص منتهية بالإضافة إلى مخالفات المباني والتجهيزات.

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13:32ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الباحة وبلدياتها تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بـ 7300 جولة رقابية على الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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