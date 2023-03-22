السعودية اليوم / الربيعة يلتقي بمفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة اليوم، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارشيش، بحضور رئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، وذلك على هامش أعمال المنتدى الإنساني الأوروبي المنعقد في مدينة بروكسل.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تطويرها، ومناقشة أبرز الموضوعات المدرجة في المنتدى الإنساني الأوروبي.

ونوّه يانيز لينارشيش بمشاركة المملكة الفاعلة في المنتدى الإنساني الأوروبي ومؤتمر المانحين لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا، مشيداً بجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني وتوسيع آفاقه في أنحاء العالم.

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13:13ت م

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