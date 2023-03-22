السعودية اليوم / محافظ بيش يرأس اجتماع المجلس المحلي ويستقبل أمين مجلس المنطقة



بيش 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

استقبل محافظ بيش الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ في مكتبه بالمحافظة أمس، أمين مجلس منطقة جازان شاهر بن شهاب الجنفاوي، والرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين فاضلي.

بعد ذلك عقد اجتماع المجلس المحلي برئاسة المحافظ وحضور أمين مجلس المنطقة والرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة بيش وذلك في قاعة الاجتماعات بالمركز الحضاري.

وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واستعراض الأعمال السابقة للمجلس المحلي ومناقشة دور الشركات المجتمعية مع الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية والمشاركة في نشاط الشركات المجتمعية بالمحافظة والقطاعات الحكومية والقطاع غير الربحي .

// انتهى //

13:11ت م

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