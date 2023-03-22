السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة ينفذ جولات رقابية على أسواق الخضار والنفع العام والمسالخ



جدة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

نفذ فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 945 جولة رقابية وتفتيشية، في أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة مكة المكرمة، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام؛ حيث ضبطت أكثر من 380 مخالفة وصادرت أكثر من 3 أطنان خلال 3 أشهر.

من جانبه تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، سوق الخضار والفاكهة المركزي في محافظة جدة، والتي شملت أسواق التجزئة والجملة والورقيات داخل السوق، للوقوف على توفير السلع الغذائية، وضمان امداد السوق بالمنتجات التي يقبلِ عليها المستهلكون في شهر رمضان المبارك .

وأكد مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة جمعان بن علي الزهراني، استمرار الأعمال اليومية الرقابية على أسواق الخضار والفواكه في مناطق مكة المكرمة كافة، حيث يتم عمل جولات ميدانية على المباسط والحراجات في أسواق النفع العام، ومتابعة الرقابة على سلامة الخضار والفواكة ومصادرة المنتجات الفاسدة، وكذلك متابعة التزام البسطات بالتصنيف، وعرض المنتجات بالطريقة الصحيحة، حيث تتم الجولات بشكل يومي لمراقبي مكاتب الوزارة لعمل الجولات الرقابية بشكل مكثف، والتأكد من عدم وضع الخضار على الأرض مباشرة ورفع المنتجات عن الأرض بواسطة الطبليات الملائمة، والتأكد من منافذ البيع الإلكتروني، ومنع دخول الباعة المتجولين، وكذلك منع دخول مخالفي نظام الإقامة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين .

وتأتي هذه الجولات المكثفة تزامنًا مع جهود الوزارة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية وحفظ النعمة ؛ لتقديم الخضار والفواكه المصادرة والصالحة للأكل حيث وقّع فرع الوزارة العديد من الاتفاقيات مع جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، والثانية مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، والثالثة مع جمعية حجر الخيرية، توافقاً مع مبادرة " البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء".

// انتهى //

13:06ت م

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