السعودية اليوم / محافظ ‎القطيف يلتقي بمزارعي المحافظة



القطيف 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

التقى محافظ ‎القطيف إبراهيم الخريف أمس، عددًا من المزارعين بالمحافظة، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة محمد الأصمخ، ومدير مركز إشراف صندوق التنمية الزراعية بالقطيف علي المبارك، ونائب مدير المؤسسة العامة للري محمد السماعيل، وعدد من المستثمرين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه المزارعين، وملاحظاتهم ومقترحاتهم، واستعراض الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية، وبحث سبل تطويرها والاستفادة الكاملة منها، وتذليل العقبات التي قد يواجهها البعض على مستوى الإنتاج والتسويق.

وأشاد المحافظ بمحاصيل القطيف الزراعية وجودتها، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها - أيّدها الله - في حماية البيئة والموارد الطبيعية بعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعمها للمزارعين لتمكينهم والوصول بمنتجاتهم إلى درجة تنافسية عالية لتعزيز وتحقيق الأمن الغذائي.

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13:02ت م

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