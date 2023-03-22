السعودية اليوم / أمانة جازان تنفّذ 150 جولة رقابية بمركز السهي قبيل الشهر الكريم



صامطة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة 150 جولة رقابية على الأسواق والمحال التجارية قُبيل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطة عمل البلدية لاستقبال الشهر الكريم التي شملت كذلك تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتركيب المجسمات وتجهيز المداخل وشوارع المركز، فضلًا عن تهيئة الملاعب

وأوضح رئيس بلدية مركز السهي المهندس عبدالله بن محمد مباركي، أن البلدية أنهت مؤخرًا تأجير موقع واحد من المواقع الاستثمارية المؤقتة على الواجهة البحرية وتم طرح 7 فرص استثمارية طويلة الأجل على منصة بلدي (فرص)، وذلك ضمن الخطط التطويرية المستمرة التي تنفذها البلدية، والتي شملت كذلك إزالة نحو 3530 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء خلال ثلاثة أشهر لتحسين المشهد الحضري، وتنفيذ جولات رقابية على المباني تحت الإنشاء والتأكد من امتثال أصحاب الرخص للاشتراطات الفنية .

// انتهى //

13:00ت م

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صامطة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة 150 جولة رقابية على الأسواق والمحال التجارية قُبيل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطة عمل البلدية لاستقبال الشهر الكريم التي شملت كذلك تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتركيب المجسمات وتجهيز المداخل وشوارع المركز، فضلًا عن تهيئة الملاعب الرياضية ، وصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء وصيانة الألعاب.وأوضح رئيس بلدية مركز السهي المهندس عبدالله بن محمد مباركي، أن البلدية أنهت مؤخرًا تأجير موقع واحد من المواقع الاستثمارية المؤقتة على الواجهة البحرية وتم طرح 7 فرص استثمارية طويلة الأجل على منصة بلدي (فرص)، وذلك ضمن الخطط التطويرية المستمرة التي تنفذها البلدية، والتي شملت كذلك إزالة نحو 3530 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء خلال ثلاثة أشهر لتحسين المشهد الحضري، وتنفيذ جولات رقابية على المباني تحت الإنشاء والتأكد من امتثال أصحاب الرخص للاشتراطات الفنية .// انتهى //13:00ت م0055

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