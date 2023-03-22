شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على خليفة فيريرا.. مدرب مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الزمالك قام بالإستقرار على المدرب القادم للفريق بصورة كبيرة، حيث يضع الفارس الأبيض فى أعتباره التعاقد مع مدرب مصري، وإن كان الإستقرار الأكبر داخل الفريق الأبيض على التعاقد مع خالد جلال.

وأوضحت التقارير، أن خطوة التعاقد مع مدرب مصري، تأتي كخيار بديل فقط، نظرا لضيق الوقت الحالي فى التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب خبرات كبيرة، خلفا للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب بورتو البرتغالي والسد القطري السابق.

وكان نادي الزمالك قد توصل لإتفاق ودي مع فيريرا، حول فسخ التعاقد مع المدرب بشكل ودي، دون أن يتحصل المدرب على قيمة الشرط الجزائي فى عقده، فى المقابل يتم تسوية مستحقاته المتأخرة بالوقت الحالي.



المدرب الأجنبي المرشح للزمالك

وهناك أثنين مدربين على رأس المرشحين لقيادة الزمالك، يأتي فى مقدمتهم بيتسو موسيماني، مدرب أهلى جدة الحالي، لكن فى المقابل سيجد الزمالك صعوبة كبيرة فى التعاقد مع المدرب، بسبب المستويات المميزة التى يقدمها فى دوري يلو، والمسار الجيد الذي يسير به.

مما يجعل كارتيرون أحد الحلول الآخري المرشحة لقيادة الزمالك فى الفترة المقبلة، يأتي ذلك بعد فسخ التعاقد مع المدرب الفرنسي، والذي كان يقود القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي.