السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بالأحساء



الدمام 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمّو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بمحافظة الأحساء محمد عبدالعزيز العفالق، يرافقه أعضاء المجلس.

وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال التجمع الصحي بمحافظة الأحساء.

وأكد سمّوه حرص الحكومة الرشيدة – أيدها الله- على القطاع الصحي، وأنه من اهتماماتها الأولى، مثمناً دور العاملين في التجمعات الصحية ومقدراً جهودهم وحرصهم على رفع مستوى الأمن الصحي.

وأعرب العفالق عن شكره لسمّو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومساندته لأعمال ومشاريع التجمع الصحي.

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12:49ت م

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