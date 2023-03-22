السعودية اليوم / مستشفى الملك سعود بعنيزة ينفّذ 150 زيارة ضمن مبادرة فحص وعلاج فرط الكوليسترول



بريدة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

نفذ مستشفى الملك سعود بعنيزة ضمن مبادرة فحص وعلاج ارتفاع الكوليسترول 150 زيارة ضمن مبادرة فحص وعلاج فرط الكوليسترول، وذلك منذ تدشين المرحلة الأولى أواخر 2022م ، والتي استهدفت فئة المرضى عالي الخطورة، وأصحاب معدلات الكوليسترول الضار المرتفعة .

وأوضح التجمع الصحي بالقصيم أن المرحلة السابقة تضمنت إقامة محاضرة في قاعة المستشفى الرئيسية لمنسوبيه تم فيها شرح المستجدات في علاج ارتفاع الكوليسترول، وآلية التحويل لعيادة فرط الكوليسترول، ليتم بعدها البدء باستقبال الحالات المحولة من العيادات الأخرى.

ولفت التجمع إلى أن المبادرة تستهدف في المرحلة القادمة من العام الحالي 2023 رفع عدد الزيارات لعيادة فرط الكوليسترول، مبيناً أنها تسعى لرفع مستوى الوعي لدى الممارسين الصحيين .

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12:11ت م

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