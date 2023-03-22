السعودية اليوم / تعليم الشرقية يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"



الدمام 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

احتفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، أمس باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار " السلامة هدف ووقاية " والمعرض المصاحب، بحضور مدير عام تعليم الشرقية الدكتور سامي العتيبي، ومدير عام الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب الحربي، وذلك بمقر إدارة التعليم بالدمام.

وأوضح الدكتور العتيبي أن ترسيخ وغرس ثقافة الأمن والسلامة في نفوس أبنائنا الطلبة في مختلف المراحل الدراسية وجعلها واقعاً معاشاً يمثل ركناً أساسياً في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن تعليم الشرقية يعمل عدة برامج توعوية وتثقيفية حول أهمية السلامة والوقاية من الحرائق وغيرها من مصادر الخطر.

وأكد حرص إدارة التعليم على تهيئة السبل الكفيلة في خلق بيئة مدرسية آمنة لأبنائنا وبناتنا الطلبة ومعلميهم بما يسهم في تجويد خارطة المنظومة التعليمية ومواكبة التطوير المستمر لبرامج الأمن والسلامة المدرسية والتي تأتي تماشياً مع الاهتمام والدعم الكبير الذي تولية حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم باعتباره أحد ركائز رؤية

// انتهى //

12:04ت م

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الدمام 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، أمس باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار " السلامة هدف ووقاية " والمعرض المصاحب، بحضور مدير عام تعليم الشرقية الدكتور سامي العتيبي، ومدير عام الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب الحربي، وذلك بمقر إدارة التعليم بالدمام.وأوضح الدكتور العتيبي أن ترسيخ وغرس ثقافة الأمن والسلامة في نفوس أبنائنا الطلبة في مختلف المراحل الدراسية وجعلها واقعاً معاشاً يمثل ركناً أساسياً في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن تعليم الشرقية يعمل عدة برامج توعوية وتثقيفية حول أهمية السلامة والوقاية من الحرائق وغيرها من مصادر الخطر.وأكد حرص إدارة التعليم على تهيئة السبل الكفيلة في خلق بيئة مدرسية آمنة لأبنائنا وبناتنا الطلبة ومعلميهم بما يسهم في تجويد خارطة المنظومة التعليمية ومواكبة التطوير المستمر لبرامج الأمن والسلامة المدرسية والتي تأتي تماشياً مع الاهتمام والدعم الكبير الذي تولية حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم باعتباره أحد ركائز رؤية السعودية 2030 .// انتهى //12:04ت م0047

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