السعودية اليوم / "بيئة مكة" تنظم 5 محاضرات بمناسبة "أسبوع البيئة"



مكة المكرمة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة 5 محاضرات بيئية أمس، بمشاركة العديد من الجهات، وذلك بمناسبة "أسبوع البيئة " والذي جاءت تحت شعار "بيئتك تعرفك ".

وجاء عنوان المحاضرة الأولى " إدارة الأزمات والكوارث البيئية " والتي ألقاها وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي والمشرف العام على برامج الماجستير في الأزمات والكوارث البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور بدر حكمي ، فيما جاءت المحاضرة الثانية بعنوان " البيئة بين الوعي والقانون " والتي ألقاها المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني .

كما ألقى المحاضر من إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله الجازع المحاضرة الثالثة والتي جاءت بعنوان "مصادر التلوث في البيئة وطرق معالجتها "، فيما جاءت المحاضرة الرابعة عن " الضبط الأمني" والتي ألقاها من القوات الخاصة للأمن البيئي المقدم ماجد النمري، فيما كانت المحاضرة الخامسة بعنوان " مهام وواجبات المركز الوطني للالتزام البيئي في الحفاظ على البيئة " والتي ألقاها نائب مدير عام فرع المركز الوطني للالتزام البيئي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله السلمي .

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أن المحاضرات تهدف لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على موارد مملكتنا البيئية، وذلك من خلال نشر السلوكيات الداعمة لاستدامة البيئة لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع، مضيفاً أن البرامج والفعاليات المتنوعة التي نفذت خلال "أسبوع البيئة" أسهمت بشكل كبير في إيصال الرسالة الهادفة .

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11:55ت م

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