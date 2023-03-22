السعودية اليوم / مفتي السعودية اليوم المملكة يستقبل وفد جمعية معافاة الصحية



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بمكتبه بالرئاسة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية معافاة الصحية الخيرية الدكتور فارس بن قليل العنزي وعدداً من المسؤولين بالجمعية.

واستعرض رئيس مجلس إدارة جمعية معافاة خلال اللقاء برامج ومناشط الجمعية وخدماتها التي تقدمها في ضوء رسالتها في تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية وإعانة المحتاجين للدعم من ذوي الدخول المحدودة.

وتطرق إلى عرض تقارير منجزات الجمعية خلال الأعوام الماضية، وأبرز ما تم تحقيقه في مؤشرات الحوكمة وكفاءة الإنفاق في ضوء الخطة الإستراتيجية المعتمدة لخطة الجمعية للعامين الحاليين.

من جانبه أشاد سماحة المفتي بالجهود التي تقدمها الجمعية في ضوء رسالتها وأهدافها العامة التي من أجلها أقيمت، حاثاً المحسنين إلى دعم هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات الخيرية التي تساعد على إيصال الأمانات لمستحقيها في هذه البلاد المباركة التي عم خيرها للجميع بقيادتها المباركة- أيدها الله- عبر القنوات الرسمية.

وفي ختام اللقاء سلم الدكتور فارس العنزي لسماحة المفتي تقريرًا مصوّرًا عن أبرز الأنشطة وبرامج وأعمال الجمعية.

// انتهى //

11:54ت م

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