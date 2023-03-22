السعودية اليوم / "سعود الطبية" : على مرضى السكري المتابعة مع الطبيب وقياس المستوى كل يوم في رمضان



الرياض 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

قدمت مدينة الملك سعود الطبية عدة نصائح لمرضى السكري قبل دخول شهر رمضان لكي يتمكنوا من الصيام دون وقوع أي مشاكل تضر بصحتهم سواء بسبب ارتفاع مستوى السكري أو انخفاضه.

وأوضحت المدينة أن من أهم ما ينصح به المريض هو المتابعة مع الطبيب حتى يساعده على ضبط معدل السكر في الدم أثناء الصيام، ويصف أنواعاً من الأغذية التي يجب على مريض السكري عدم تناولها بكثرة، وأغذية أخرى يمكن الاعتماد عليها، إضافة إلى قياس نسبة السكر بشكل يومي في رمضان، والتوجه إلى الطبيب بشكل مباشر حال ملاحظة أعراض ارتفاع السكر في الدم وهي الشعور بالدوخة أو الصداع الشديد وغيرها من الأعراض.

وأكدت على أهمية البدء في تناول وجبة الإفطار عند الأذان بشكل مباشر وتقسيمها إلى وجبات صغيرة، حيث يمكن البدء بتناول كوب من الماء مضافاً إليه حبات من التمر، والابتعاد عن الأطعمة المقلية والتي تحتوي على كميات دهون عالية.

وأضافت: يجب بعد الإفطار الحرص على تناول نسبة عالية من الماء لتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام، وتقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين إلى جانب المشروبات الغازية، واستبدالها بالعصائر الطازجة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.

ونوهت المدينة على أهمية استبدال الخبز الأبيض بالخبز الذي يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة ومنها الخبز الأسمر وخبز الشوفان، وتأخير وجبة السحور الذي يجب أن يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والاعتماد على تناول الحبوب الكاملة والفواكه، وإضافة زيت الزيتون مع الابتعاد عن الدهون الضارة.

وشددت على أن هناك مجموعة من المرضى لا ينصحون بالصيام حتى لا يكون هناك خطر على صحتهم وهم: مرضى السكري من النوع الأول، مرضى السكري الحوامل، مرضى السكري الذين لديهم انخفاضات متكررة أو الذين لا يشعرون بأعراض الانخفاض، مرضى السكري المصاحب للفشل الكلوي أو تشمع الكبد، حيث يكونون معرضين لانخفاض السكر في الدم، وأخيراً إذا كان معدل السكر أقل من 100 وأكثر من 300 وملتقى على الإفطار أكثر من ساعتين فيجب إيقاف الصيام والإفطار وذلك بسبب الأخطار المترتبة على إكمال الصيام.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.

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11:42ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "سعود الطبية" : على مرضى السكري المتابعة مع الطبيب وقياس المستوى كل يوم في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.