السعودية اليوم/ تقني الحدود الشمالية يختتم أعمال ملتقى "الشمال التقني الأول للتوظيف2023"



عرعر30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالحدود الشمالية، أمس أعمال ملتقى "الشمال التقني الأول للتوظيف2023"، بمشاركةِ عددٍ من الشركات والمؤسسات الكبرى بالمنطقة، وذلك بمقر كلية التقنية للبنين بعرعر.

وأتاح الملتقى الذي أقيم على مدى يومين، فرصاً وظيفية للمؤهلين والمؤهلات وذلك دعماً لبرامج توطين المهن.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالمنطقة محمد الذايدي أن الملتقى يسعى لتحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني، التي أطلقها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد تحت عنوان "مبادرة وظيفة لكل خريج"، وذلك بتوفير فرص وظيفية بالتعاون مع شركاء النجاح من قطاعات الأعمال كافة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة.

وبين أن الملتقى يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة الحدود الشمالية، مضيفاً أن الملتقى يتضمن تنظيم العديد المشاركات المتنوعة لجهات التوظيف بغرض التعريف بتلك الجهات والفرص الوظيفية المتوفرة، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل تدريبية .

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11:28ت م

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