

سكاكا 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة زيدي بن راكد الرويلي يرافقه عدد من منسوبي الفرع.

واطلع سموه على التقرير السنوي عن أعمال وخدمات فرع حقوق الإنسان بالمنطقة، مستمعاً سموه لشرح عن التقرير وما تضمنه من الإنجازات والمهام والأعمال والخدمات التي يقدمها الفرع للمواطن والمقيم بالمنطقة.

وأشاد بخطة وجهود الفرع لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة وبناء الشراكات لتحقيقها وفق توجهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان بجميع المجالات التي أقرتها الشريعة الإسلامية السمحة.

وأكد سمو أمير المنطقة على أهمية دور هيئة حقوق الإنسان في حفظ الجانب الإنساني وكرامة الإنسان في حياته ومجتمعه وما يضمنه الدين الإسلامي الحنيف من حقوق وفق كتاب الله وسنة نبيه الكريم، في ظل ما تجده الهيئة من دعم ورعاية من القيادة الحكيمة.

// انتهى //

11:27ت م

0036





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يطلع على التقرير السنوي لفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.