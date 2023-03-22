السعودية اليوم / "مكافحة المخدرات" تقبض على مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وطلقات حية



تبوك 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة تبوك، بحوزتهما (99.7) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و (23,390) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و (199) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وسلاحاً نارياً، وطلقات حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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11:23ت م

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