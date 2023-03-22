السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن نواف يتسلّم التقرير السنوي لجمعية البِر بالجوف



سكاكا 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، التقرير السنوي لجمعية البِر الخيرية بالجوف .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية البِر الخيرية بالجوف الدكتور وصفي بن عبدالله الدندني يرافقه نائب رئيس مجلس الإدارة صبحي بن مقاط الجوير والمشرف المالي ناجي بن خليف الخلف والمدير التنفيذي للجمعية عبدالله بن ناصر الخالدي.

واستمع سموه خلال الاستقبال إلى شرحٍ موجز من رئيس مجلس إدارة الجمعية عن الجهود المبذولة لخدمة المستفيدين وما تضمنه التقرير من نبذة عن الجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وأنشطتها لعام 2022م، حيث حصلت الجمعية على نسبة 100٪؜ في معايير الحوكمة .

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالخدمات التي استعرضها التقرير السنوي ، متمنياً التوفيق للجمعية لتحقيق أهدافها، , مثمناً لمجلس الإدارة حرصهم واهتمامهم على الرقي بخدمات خدمة للمستفيدين.

يُذكر أن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية وصل أكثر من 940 أسرة من خدمات الجمعية التي تتضمن إعانات موسمية وسلالاً رمضانية ومعونات الشتاء وكسوة العيد.

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11:19ت م

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