السعودية اليوم / استئصال ورم درني ينقذ مريض من الشلل



بريدة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

أجرى فريق طبي في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بريدة المركزي بمنطقة القصيم تدخلاً جراحياً دقيقاً أسهم بفضل الله في إنقاذ مريض من الإصابة بالشلل في الطرفين السفليين في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح .

وقال تجمع القصيم الصحي إن الأطباء استقبلوا حالة المريض عن طريق عيادة جراحة المخ والأعصاب يشكو من آلام شديدة بالأطراف الأربعة "اليدين والرجلين"، مع ضعف بالرجلين أدى لعدم تمكنه من الوقوف باعتدال والقدرة على المشي ومعاناة دامت عدة أشهر.

وأضاف الفريق المعالج أنه تم عمل الفحوصات اللازمة والتحاليل المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي والتي بينت أن المريض مصاب بورم درني أدى إلى تضيق وتهتك بالغضروف بين الفقرات السادسة والسابعة، تقرر على إثرها قيام الفريق الجراحي بإجراء تدخل جراحي عاجل تم فيه استئصال الورم الدرني والتصاقات بجدار المريء والرغامة، من الفقرات الخامسة والسادسة ووضع صفيحة بالعمود الرقبي الفقري مع الأخذ بالاعتبار بعدم حدوث اختلاطات أثناء تنفيذ العمل الجراحي، ليتم بعدها نقل المريض لأقسام التنويم ومتابعة الحالة

من قبل الفرق التمريضية والتأهيلية التي أسهمت بفضل الله في تحسن الحالة واستعادة حركة الطرفين السفليين بالكامل وغياب الألم الذي كان يعاني منه منذ زمن طويل .

يذكر أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى بلغ أكثر من 139 ألف مستفيد، فيما كان عدد الأشعة 120 ألفًا، إضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين وعشرين ألف فحص مخبري أجراه المستشفى خلال العام الماضي 2022م.

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11:08ت م

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