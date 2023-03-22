شكرا لقرائتكم قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي مستشارًا لوزير التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، قراراً بتكليف كل من الأستاذ مرهف بن محمد المدني مساعدًا لوزير التعليم للتطوير والتحول، والأستاذ اياد بن عبدالرحمن القرعاوي مستشارًا ومشرفًا عامًا لمكتب الوزير.

وتضمن قرار وزير التعليم، تكليف مرهف المدني وعبد الرحمن القرعاوي اعتبارًا من تاريخ 11/9/1444هـ.

قرار وزاري

يأتي القرار بناءً على قرارات مجلس الوزراء، التي تتضمن استحداث وظيفة ترتبط بوزير التعليم باسم مساعد الوزير للتطوير والتحول والموافقة على تمديد العمل بالهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم.

يذكر أن مرهف المدني وعبدالرحمن القرعاوي يمتلكان خبرات وواسعة في العمل الإداري بحكم عملهم السابق في شركة سابك.

“متابعات الخليج 365”، تهنئ الأستاذ مرهف المدني بتكليفه مساعدًا لوزير التعليم وعبدالرحمن القرعاوي مستشارًا للوزير وتتمنى لهما التوفيق في مهامهما الجديدة.