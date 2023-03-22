السعودية اليوم / تدشين برنامج "تدرج" لمتدربي شركة الصناعات الأساسية "سابك" بالجبيل



الدمام 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

احتفلت الإدارة العامة للتعليم بالجبيل أمس، بتدشين برنامج "تدرج" لمتدربي شركة الصناعات الأساسية سابك، البالغ عددهم (555) متدرباً على أساسيات التشغيل، في كل من كلية الجبيل الصناعية، ومعهد الجبيل التقني، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد آل حسين، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتعليم الدكتور فادي الفياض، في كلمة له عمق الشراكة المستمرة والمميزة مع شركة سابك في تدريب وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية في الجوانب التقنية والتكنولوجية، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتعليم ملتزمة بدعمِ وتطوير الكوادر الوطنية في ظل رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تطوير قطاعات عديدة الإسهام في نمو الاقتصاد السعودي، إضافة إلى أن التدريب والتطوير المستمر يسهم في تطوير المنافسة الشاملة للمملكة ويجعلها من ضمن الدول الصناعية المتقدمة.

من جانبه، أوضح المهندس الجبر في كلمته، أن هذه الدفعة من متدربي الشركة هي إحدى ثمار الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين شركة سابك والهيئة الملكية بالجبيل، والتي تستهدف النهوض بقدرات الشباب السعودي، مؤكداً سعيهم لتحقيق المسؤولية الوطنية والاجتماعية المشتركة لتنمية الوطن.

يُذكر أن البرنامج التدريبي "تدرج" يختص بالتدريب على أساسيات تشغيل المصانع ويستمر على مدى ثلاثة عشر شهراً، حيث يأتي امتداداً للعديد من الدفعات السابقة المستمرة منذُ انطلاقة البرنامج عام 2008م.

// انتهى //

10:49ت م

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الدمام 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واساحتفلت الإدارة العامة للتعليم بالجبيل أمس، بتدشين برنامج "تدرج" لمتدربي شركة الصناعات الأساسية سابك، البالغ عددهم (555) متدرباً على أساسيات التشغيل، في كل من كلية الجبيل الصناعية، ومعهد الجبيل التقني، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد آل حسين، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للتصنيع المهندس أحمد الجبر.وأكد مدير عام الإدارة العامة للتعليم الدكتور فادي الفياض، في كلمة له عمق الشراكة المستمرة والمميزة مع شركة سابك في تدريب وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية في الجوانب التقنية والتكنولوجية، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتعليم ملتزمة بدعمِ وتطوير الكوادر الوطنية في ظل رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تطوير قطاعات عديدة الإسهام في نمو الاقتصاد السعودي، إضافة إلى أن التدريب والتطوير المستمر يسهم في تطوير المنافسة الشاملة للمملكة ويجعلها من ضمن الدول الصناعية المتقدمة.من جانبه، أوضح المهندس الجبر في كلمته، أن هذه الدفعة من متدربي الشركة هي إحدى ثمار الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين شركة سابك والهيئة الملكية بالجبيل، والتي تستهدف النهوض بقدرات الشباب السعودي، مؤكداً سعيهم لتحقيق المسؤولية الوطنية والاجتماعية المشتركة لتنمية الوطن.يُذكر أن البرنامج التدريبي "تدرج" يختص بالتدريب على أساسيات تشغيل المصانع ويستمر على مدى ثلاثة عشر شهراً، حيث يأتي امتداداً للعديد من الدفعات السابقة المستمرة منذُ انطلاقة البرنامج عام 2008م.// انتهى //10:49ت م0024

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