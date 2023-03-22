السعودية اليوم / انعقاد الجمعية العمومية الثانية عشرة لـ"متحد" إلكترونياً



مكة المكرمة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

عقد المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" اليوم جمعيته العمومية الثانية عشرة بشكل إلكتروني عن بعد وتمت جميع الإجراءات بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة وتم التحضير والتصويت الإلكتروني من قبل أعضاء الجمعية العمومية على بنود الجمعية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "متحد" الدكتور ساعد الجهني أن الجمعية العمومية الثانية عشرة حققت إنجازات ونجاحات رائعة حيث اكتمل النِصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية الثانية عشرة بنسبة حضور وصلت إلى (74,28%) وبمشاركة 130 منشأة من منشآت خدمة حجاج الداخل وقد تم اعتماد نتائج الجمعية العمومية.

وثمّن الجهني روح التعاون والتفاعل بين منشآت حجاج الداخل للمشاركة في مبادرات وأنشطة وفعاليات المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" وكذلك العمل الملموس للتحول التقني في القطاع الذي يسهم في تجويد الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن ولعل إقامة الجمعية العمومية الثانية عشرة بشكل إلكتروني بالكامل ومشاركة منشآت خدمة حجاج الداخل خير دليل على السعي من أجل تحقيق الأهداف التي ترنو إليها وزارة الحج والعمرة والقيادة الرشيدة.

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10:49ت م

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