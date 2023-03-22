السعودية اليوم / السعودية اليوم / رئيس الوزراء الماليزي يؤدي مناسك العمرة



مكة المكرمة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

أدى دولة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم اليوم مناسك العمرة .

وكان في استقباله عند المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام .

// انتهى //

10:03ت م

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