السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزر ساندويتش الجنوبية بالمحيط الأطلسي



لندن 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر ساندويتش الجنوبية الواقعة جنوب المحيط الأطلسي.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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