السعودية اليوم / تجارة الباحة تنفذ 746 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة



الباحة 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

‏نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة نحو 746 جولة رقابية استباقية على المنشآت التجارية في مدينة الباحة ومحافظاتها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة.

وشملت الزيارات الأسواق والمراكز التجارية والمخازن، حيث تواجد الفرق الميدانية في ظل ما تشهده تلك المحالّ من ازدحام في هذه الأيام من المتسوقين، وستعمل الفرق الرقابية للفرع طوال الشهر الفضيل لمتابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى التحقق من تأمين مخزون كاف، وضبط محاولات التأثير على الأسعار، وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة.

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07:27ت م

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