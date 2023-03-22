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رئيس الوزراء الماليزي يصل جدة لأداء مناسك العمرة

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شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء الماليزي يصل جدة لأداء مناسك العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصل دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد أنور إبراهيم إلى جدة، اليوم الأربعاء، لأداء مناسك العمرة .

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبد العزيز الدولي ، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب ، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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