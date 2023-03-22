شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء الماليزي يصل جدة لأداء مناسك العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصل دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد أنور إبراهيم إلى جدة، اليوم الأربعاء، لأداء مناسك العمرة .

وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبد العزيز الدولي ، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب ، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.