شكرا لقرائتكم طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة، وذلك عبر منصة أبشر.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد يستمر لمدة يومين وينتهي غدًا الخميس.

ولفتت المرور إلى أنه يمكن الاشتراك في المزاد من خلال الخطوات التالية:

طريقة الدخول للخدمة

1ـ الدخول على منصة أبشر.

2ـ اختيار المرور.

3ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.