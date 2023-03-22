شكرا لقرائتكم تدشين ديوانية الأعمال لخدمة قطاع الأعمال وأصحاب المشاريع في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، ديوانية الأعمال في غرفة حفر الباطن، بحضور رئيس وأعضاء غرفة حفر الباطن وعدد من رجال وسيدات الأعمال بالمحافظة.

ديوانية الأعمال

وتهدف ديوانية الأعمال إلى مد جسور التواصل بين رجال وسيدات الأعمال ودعم وإرشاد رواد ورائدات الأعمال، كما تتبنى المشاريع والأفكار الإبداعية وتعمل على تنفيذ البرامج التي تعمل على تثقيفهم وتوعيتهم ومساعدتهم لتمكينهم في الوصول للنجاح وتحقيق الإبداع في مشاريعهم الناشئة.

وأشاد الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، بدور القطاع الخاص ودور الغرفة التجارية في إطلاق العديد من المبادرات بمشاركة رجال وسيدات الأعمال بالمحافظة.

نهضة شاملة

وأكد على أن محافظة حفر الباطن تشهد نهضة تنموية شاملة في شتى المجالات وأهمها الاهتمام بتطوير المشاريع اللوجستية، ومنها تفعيل الرحلات الدولية بمطار القيصومة، والعمل على إنشاء محطة للشحن الجوي لنقل البضائع والثروة الحيوانية، وإنشاء المدينة الصناعية الثانية، ومركز التوزيع اللوجستي.

فرص استثمارية

وكذلك طرح المزيد من الفرص الاستثمارية امتدادًا لبقية المشاريع التي تم ترسيتها كمشروع داون تاون، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تنمية المحافظة.

وأوضح رئيس غرفة حفر الباطن، الأستاذ سلمان العقيّل، أن ديوانية الأعمال ستقوم بدور كبير في خدمة قطاع الأعمال وتوطيد العلاقة بين رجال وسيدات الأعمال مع أصحاب المشاريع وتعزيز المسؤولية المجتمعية في قطاع الأعمال وإلهام الشباب في تجارب رجال وسيدات الأعمال المحلية والخارجية.

وأكد أن دعم المشاريع الصغيرة وتمكين رواد الأعمال يساهم في التنمية الاقتصادية والارتقاء بالمشاريع التي ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويتيح فرصًا واعدة لشباب وشابات الوطن.

عقب ذلك كرم رؤساء غرفة حفر الباطن للدورات السابقة، كما كرم أعضاء مجلس إدارة الدورة الثالثة.