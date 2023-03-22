شكرا لقرائتكم رسالة من رئاسة الحرمين لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجهت شؤون الحرمين رسالة إلى ضيوف الرحمن، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وموسم العمرة.

ونصحت شؤون الحرمين، في تغريدة عبر موقع تويتر، ضيوف الرحمن بعدم التردد لزيارة مركز الطوارئ بالمسجد الحرام حال الشعور بأي وعكة صحية لا قدر الله.

وقالت شؤون الحرمين: عزيزي ضيف الرحمن.. عند شعورك بأي وعكة صحية لا قدر الله، لا تتردد بزيارة مركز الطوارئ بالمسجد الحرام.

وبحسب ما ذكرت شؤون الحرمين، المركز الأول في منطقة الساحة الغربية عند توسعة الملك فهد باب 85- 88 الدور الأول.

أما المركز الثاني للطوارئ يتواجد بجوار جسر أجياد، وهي تعمل على مدار 24 ساعة.

جهود مستمرة

من جانب آخر، كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال تطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، وفق منظومة عمل مستمرة على مدار الساعة، وذلك باستخدام أحدث المعدات لنظافة الأرضيات والمداخل، مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، وأطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، ومجاري تصريف المياه في كل موقع.