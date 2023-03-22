شكرا لقرائتكم خريجة من كلية الملك فهد الأمنية تستكمل مسيرة والدها في خدمة الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت خديجة الملحم- متخرجة من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي من كلية الملك فهد الأمنية- عن سعادتها وفخرها بالتخرج وإكمال مسيرة والدها.

فيما هنأها والدها عبدالله الملحم– لواء متقاعد- وأكد فخره بها وأنها آخر العنقود، ودعا لها بالتوفيق والسداد.

يذكر أن مدير عام كلية الملك فهد الأمنية، اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، قد شهد أمس الأول، حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية. وحصلت المتدربات على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني.

وأكدَ الخريجات جاهزيتهن للانضمام لميادين العز والشرف لخدمة الدين ثم الملك والوطن.