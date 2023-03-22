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خريجة من كلية الملك فهد الأمنية تستكمل مسيرة والدها في خدمة الوطن

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الرياض - محمد الوسيري - أعربت خديجة الملحم- متخرجة من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي من كلية الملك فهد الأمنية- عن سعادتها وفخرها بالتخرج وإكمال مسيرة والدها.

فيما هنأها والدها عبدالله الملحم– لواء متقاعد- وأكد فخره بها وأنها آخر العنقود، ودعا لها بالتوفيق والسداد.

يذكر أن مدير عام كلية الملك فهد الأمنية، اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، قد شهد أمس الأول، حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية. وحصلت المتدربات على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني.

وأكدَ الخريجات جاهزيتهن للانضمام لميادين العز والشرف لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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