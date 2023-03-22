مناقشة نظم الشراكات ودعم المستثمرين بقطاع الطهي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت هيئة فنون الطهي نظم الشراكات والبرامج وأثرها في تنمية القطاع من خلال دعم المستثمرين، وذلك خلال لقاء مفتوح حضره عدد من المهتمين والممارسين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

واستهل اللقاء بالعرض التعريفي لاستراتيجية هيئة فنون الطهي التي تعتمد عليها جميع الشراكات المحلية والدولية لتنمية ودعم قطاع الطهي بالمملكة، إضافة إلى عرض البرامج التي تنبثق منها شراكات الهيئة، وهي: برنامج رفع جودة تصنيع منتجات فنون الطهي وتوزيعها، وبرنامج تطوير المكتبة الإعلامية والقصص المحلية الخاصة بفنون الطهي، وبرنامج البحث والتطوير والابتكار في منتجات وخدمات فنون الطهي السعودية، إضافة إلى برنامج تعزيز وتطوير مفاهيم الطعام السعودي والمفاهيم السعودية في الطعام.

وتمتد هذه البرامج لتشمل برنامج الفعاليات المميزة لفنون الطهي السعودية، وبرنامج المشاركة المجتمعية ومهرجانات الطعام المحلية، وبرنامج تطوير القطاع المحلي والدمج في قوائم الطعام، وبرنامج الترويج الدولي ودبلوماسية الطعام وبرامج التبادل، وبرنامج المحافظة على تراث فنون الطهي، وبرنامج تطوير مهن فنون الطهي والترويج لها، بالإضافة إلى البرنامج السعودي لسياحة الطعام في المناطق، وانتهاء ببرنامج إنشاء سجل فنون الطهي وتحديثه والاعتراف به.

من برامج شراكات الهيئة:

