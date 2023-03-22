شكرا لقرائتكم خبر اكتشاف 25 ألف طالب موهوب بمقياس القدرات العقلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» أمس نتائج البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الـ 13، وقد بلغ عدد من أدى مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة نحو 52 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين الذي تنظمه «موهبة» سنويا وبشراكة استراتيجية مع كل من وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس.

وأوضحت «موهبة»، أن عدد الطلبة الذين تم اكتشافهم بلغ 25 ألف طالب وطالبة، وقد تم ترشيحهم للبرامج والخدمات المقدمة من كل من «موهبة» ووزارة التعليم والجهات الداعمة للموهوبين حسب معايير البرامج ومتطلباتها، وسينضم الطلبة إلى زملائهم المكتشفين من السنوات الماضية.

وأضافت أنه تم إعلان نتائج مقياس موهبة لهذا العام في سجل الطالب على بوابة موهبة؛ استكمالا لمسيرة أعمال البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، كما قد تم فتح التسجيل في البرامج الإثرائية التي ستقام في الصيف المبل، بحيث يمكن للطلبة الاطلاع على معلومات التسجيل لجميع البرامج عبر موقع موهبة الالكتروني.

وأفاد نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان أن برامج «موهبة» برامج علمية تثري الطلبة بما يقدم لهم من برامج مدرسة من خلال تدريسهم لمناهج موهبة التي صممت بالتعاون مع بيوت خبرة بنيت في معظمها بشكل يتوافق مع مناهج وزارة التعليم بحيث تشكل تحديا لقدرات الطلبة الموهوبين، ويقوم على تدريسهم معلمون مختصون، وقادرون على تلبية احتياجات الطلبة الموهوبين واهتماماتهم.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس عبدالله القاطعي أن الطلبة الموهوبين يحتاجون إلى عملية الاكتشاف ثم عملية الرعاية لتمكينهم لقيادة المستقبل -بإذن الله- لأن الموهوبين هم صناع المستقبل.

ويعد «مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة»، المحطة الأولى لرحلة الطالب الموهوب ومدخلا لمعظم خدمات وبرامج موهبة، ويشمل عدة محاور تتضمن المرونة العقلية، والاستدلال الرياضي والمكاني، والاستدلال العلمي والميكانيكي، والاستدلال اللغوي وفهم المقروء.

البرنامج الوطني:







يتاح للطلبة أداء المقياس باللغتين العربية والإنجليزية.



518 ألفا أدوا الاختبار على مدار 13 عاما.



اكتشاف 186 ألفا من بينهم.



نسبة الطلبة المؤدين للمقياس في هذا العام من المستوى الأول:





الصفوف (ثالث ورابع وخامس ابتدائي) 31%.



نسبة الطلبة في المستوى الثاني





الصفوف (سادس ابتدائي وأول وثاني متوسط) 33%.



نسبة طلبة المستوى الثالث