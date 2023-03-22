شكرا لقرائتكم خبر حملة للتعريف بالتصرف الصحيح مع الإصابات الشائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم قسم الخدمات الطبية الطارئة في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية فرع جدة، حملة «تصرف» بنسختها الثالثة، التي تهدف إلى توعية المجتمع، وإشراكه في التصرف الصحيح في أبرز الحالات والإصابات الشائعة في المجتمع، وذلك بمجمع ردسي مول بجدة.

وتضمنت فعاليات الحملة تعريف الزوار والحضور بالتعامل مع الإصابات المختلفة، وكيفية علاجها، ونشر الثقافة الوقائية بين أفراد المجتمع ومؤسساته، لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة، في إطار جهود الجامعة المستمرة للتوعية والمشاركة المجتمعية لخدمة الأفراد.

كما قدمت الحملة شرحا لطرق الإسعافات والحصول على الرعاية الطبية، ونصائح وإرشادات علمية، تتضمن معلومات حول مجموعة من الإصابات الشائعة.