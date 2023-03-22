شكرا لقرائتكم خبر بحث تجويد خدمات مراكز الرعاية النهارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغرفة الرياض، ورشة بعنوان «تعزيز جودة الخدمات المقدمة في مراكز الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة»، التي تهدف إلى التعاون مع ملاك مراكز الرعاية النهارية لتجويد وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الجهود المشتركة. وتهدف الورشة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية النهارية من جوانب عدة، مثل التدريب والتعليم ودعم الموهبة ومعرفة الميول المهنية لكل فرد منهم، وأثرت مشاركات أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة الورشة من خلال مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأسر لتعزيز الخدمات والبرامج المقدمة لأبنائهم.

كانت هذه تفاصيل خبر بحث تجويد خدمات مراكز الرعاية النهارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.