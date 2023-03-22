تشكيل مجلس استشاري لتحفيز الاستثمار في التعليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحفيز ودعم الاستثمار في مجال التعليم، أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قرارا بتشكيل مجلس استشاري للتعليم الأهلي تحت مسمى (مجلس التعليم الأهلي الاستشاري)؛ للتنسيق بين متطلبات العملية التعليمية ومتطلبات القطاع الخاص في مجال مشاريع التعليم العام.

ويأتي القرار في إطار ما تقوم به وزارة التعليم من تطوير لقطاع التعليم، وتجويد القدرات التعليمية للمدارس الخاصة، وتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وكذلك تعزيز التواصل مع القطاع الخاص للارتقاء بالشأن التعليمي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص، وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتتعدد مهام مجلس التعليم الأهلي الاستشاري؛ لتشتمل على مراجعة متطلبات المستثمر في القطاع التعليمي، وخاصة التراخيص المرتبطة بالتعليم الأهلي والعالمي، والنظر في هندسة جميع إجراءات هذه التراخيص، وتقليص إجراءاتها التنفيذية.

ويترأس وزير التعليم المجلس، على أن يضم في عضويته ممثلين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية ووزارة التعليم، إضافة إلى مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال.​

مهام المجلس







مراجعة متطلبات المستثمر في القطاع التعليمي



النظر في هندسة جميع إجراءات التراخيص



تقليص الاجراءات التنفيذية



عضوية المجلس





يترأسه وزير التعليم



يضم في عضويته ممثلين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية ووزارة التعليم



مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال



الأهداف