1624 بلاغا لمركبات عالقة في الأودية - #عاجل

عقب حادثتي الغرق في سيول صبيا والريث بجازان، أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، حالة التأهب القصوى، خاصة مع جريان السيول بمعظم الأودية والشعاب، ووصولها لأبعد نقطة من الصحاري، إذ ارتفع عدد البلاغات عن السيارات والمركبات، العالقة بالأودية ورمال الصحاري، وكذلك عدد المفقودين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، من شهر مارس الجاري إلى 1624 بلاغا، لمركبات عالقة بمعدل 81 بلاغا في اليوم الواحد، فيما بلغ عدد المفقودين الذين أعلن عنهم الفريق 22 مفقودا، فضلا عن مفقود في نجران خارج قائمة البلاغات، التي تلقاها الفريق. وبلغ عدد الوفيات من بين المفقودين 4 وفيات، و5 مفقودين جارٍ البحث عنهم، و14 تم العثور عليهم بصحة جيدة. مركبات عالقة 1624 بلاغا • البلاغات في اليوم الواحد 81 بلاغا • المفقودون 23 14 وجدوا بصحة 5 جارٍ البحث عنهم 4 متوفين مفقودون بالمناطق الرياض 3 الشرقية 3 الحدود الشمالية 3 بيشة 2 جدة 2 حائل 2 جازان 2 الجوف 2 مكة 1 نجران 1 المدينة المنورة 1 تبوك 1



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