الزي الموحد لسائقي الحافلات يشمل النساء

فيما طرحت هيئة النقل للعموم مشروع «الزي المعتمد لسائقي الحافلات في أنشطة النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل التعليمي والنقل الدولي»، اشتمل المشروع على توحيد مظهر السيدات السائقات أسوة بالرجال بما يتوافق مع اللوائح المنظمة.

موافقة الهيئة

وشددت الهيئة على أن يكون الزي المعتمد للرجال من خيارين الأول الزي الوطني مع حذاء، أما الخيار الثاني فقميص موحد بأكمام طويلة ولون أزرق مع بنطال أسود طويل وحزام أسود وحذاء أسود، أما بالنسبة للنساء فلهن أيضا تلك الخيارات، الأول: عباءة مع حذاء، أما الخيار الثاني فقميص موحد بأكمام طويلة ولون أزرق مع بنطال أسود طويل وحزام أسود وحذاء أسود، وأتاح المشروع للمنشأة أو الفرد تطوير زي خاص بهم بعد أخذ موافقة الهيئة، على أن يتكون من قميص بأكمام طويلة وبنطال طويل وحذاء، وهذا متاح للرجال والنساء.

نشاط النقل

وألزم المشروع السائق/ السائقة، بوضع بطاقة تعريف، تشمل الاسم والصورة الشخصية ورقم بطاقة السائق واسم المنشأة وشعارها، أما الأفراد المصرح لهم بممارسة نشاط النقل التعليمي، فيكتفى باسم السائق، ورقم بطاقته، إضافة إلى أنه يمكن للسائق ارتداء جاكيت أو معطف حسب الحاجة، كما يجب ألاّ يعيق الزي السائق من أداء الخدمة، وألا يخفي الزي أيا من المعلومات الأساسية على بطاقة السائق.​

ويهدف المشروع إلى توحيد مظهر السائقين بما يتوافق مع اللوائح المنظمة، ويتماشى مع لائحة الذوق العام؛ مما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع، والارتقاء بالمظهر العام لهذا النشاط الذي يخدم فئة كبيرة من المواطنين والسائحين وزوار المملكة.