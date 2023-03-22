15 بابا لدخول وجبات الإفطار للمسجد النبوي

ويستقبل الحرم المصلين على مدار الساعة، وتم فرش السجاد داخل المسجد النبوي بنسبة 100 % واستخدام السطح والساحة الغربية لتفويج الزوار والمصلين عند امتلاء المسجد، فيما أعادت مواعيد الصلاة بالروضة الشريفة بين الرجال والنساء بتحديد مواعيد جديدة.
ويستمر العمل في تنظيم مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق (نسك)، ويكون الدخول للروضة الشريفة للرجال والنساء لحملة التصاريح من الساحات الجنوبية مقابل باب 37، وتكون مواعيد تفويج الرجال والنساء حملة التصاريح للروضة الشريفة على النحو التالي: من 1 رمضان إلى 19 رمضان من الساعة 2:30 صباحًا إلى صلاة الفجر للرجال، ومن بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحًا للنساء، ومن الساعة 11:30 صباحًا إلى صلاة العشاء للرجال، ومن الساعة 11 مساءً إلى الساعة 2 صباحًا للنساء.
وتحرص الوكالة على التنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتعزيز التعاون مع الجميع لضمان سير الأعمال على أكمل وجه وفق أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة للزائرين والمصلين بالمسجد النبوي لتأدية عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، بما يسهم في التطوير والبناء لمواكبة خطة الرئاسة 2024م ورؤية المملكة 2030.
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