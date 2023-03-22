السعودية اليوم / 9 أشخاص قضوا في زلزال باكستان



إسلام آباد 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

قضى تسعة أشخاص على الأقل، فيما أصيب أكثر من 160 بجروح متفاوتة جراء الزلزال الذي ضرب مساء الثلاثاء أفغانستان وباكستان بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح بيان للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية أن الأشخاص الذين قضوا في مناطق مختلفة من إقليم خيبر بختونخواه المحاذي لأفغانستان، بينهم خمسة رجال وامرأتين وطفلين، إلى جانب تضرر 19 منزلاً.

من جهة أخرى ذكرت تقارير إعلامية أن أكثر المناطق تضرراً بالزلزال هي "صوابي" و "دير السفلى".

كما أدى الزلزال إلى حدوث انهيارات أرضية في المناطق الجبلية شمال باكستان نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.

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