السعودية اليوم / دول عربية تعلن يوم الخميس غرة شهر رمضان المبارك



عواصم 30 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م واس

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في الكويت، وبذلك يكون اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان.

وفي قطر، أوضحت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي الإمارات، ذكرت لجنة تحري رؤية الهلال أن اليوم هو المتمم لشهر شعبان وأن غد "الخميس" هو أول أيام شهر رمضان الفضيل.

كما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين في الاجتماعِ الذي عَقدَتْهُ دارُ الإفتاءِ الفلسطينيةِ لمتابعة تحري هلالِ شهرِ رمضانَ المبارك لهذا العامِ، أن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وعليه يكون يوم غـدٍ الخميس هو أول الشهر الفضيل.

وفي لبنان، أعلن مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، أن اليوم هو المُتمم لشهر شعبان، وغد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية.

كما أعلن مفتي تونسي هشام بن محمود أن اليوم، هو المتمم لشعبان، نظراً لعدم ثبوت رؤية الهلال، على أن يكون الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

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