شكرا لقرائتكم خبر دعم 14 مشروعا رياديا في مسرعة أعمال أنشطة الترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى توفير بيئة عمل محفزة لرواد الأعمال المهتمين بالقطاع في المملكة، أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن قبول 14 مشروعا للمشاركة في النسخة الأولى من «مسرعة أعمال أنشطة الترفيه»، كما تهدف المسرعة إلى تقديم الإرشاد والتدريب اللازم لهم وربطهم بخبراء ومستشارين متخصصين في تطوير المشاريع وشبكة من المستثمرين.

وبدأت رحلة قبول المشاريع الـ14 بفتح التسجيل لمختلف المشاريع في فبراير الماضي، حيث اعتمد في المرحلة الأولى تسجيل 260 مشروعا، تأهل منها للمقابلات الأولية 60 مشروعا، وعقب المقابلات الأولية رشح 22 مشروعا للعرض على لجنة التحكيم، لينتهي مشوار هذه المجموعة بقبول 14 مشروعا في «مسرعة أعمال أنشطة الترفيه.

ويخوض القائمون على المشاريع المشاركة في المسرعة برنامجا تدريبيا مكثفا يتكون من ورش عمل أسبوعية، وجلسات استشارية فردية بين رواد الأعمال ومستشارين متخصصين، إضافة إلى جلسات بين المهتمين بقطاع الترفيه للتعرف على المشاريع المشاركة في البرنامج، فضلا عن استضافة عدد من المتحدثين وأصحاب التجارب والقصص الناجحة، وتنظيم أنشطة يومية بين رواد الأعمال والمطورين من فريق المسرعة.

ويتضمن البرنامج التدريبي متابعة أداء المشاركين ودعمهم بتطوير مشاريعهم ومساعدتهم على التوسع والنمو، مع إعدادهم للجولات الاستثمارية المتقدمة، من خلال لقاءات أسبوعية مع الموجهين الذين يعملون على إرشادهم وتزويدهم بالنصائح التي تسهم في تقدم أعمالهم ونجاحها.

كما يتلقى المشاركون في برنامج المسرعة دعما من موجهي المشاريع من أجل تطوير أعمالهم، حيث يقدمون لهم التوجيه المستمر والبرامج التدريبية الإرشادية، إضافة إلى ربطهم بالاستشاريين المناسبين، مع متابعة تفاعل الشركات مع العملاء لفهم حاجتهم وتطوير منتجاتهم وفقاً لمتطلبات السوق.