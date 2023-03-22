الشورى يوافق على مشروع تعزيز استعمال اللغة العربية

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ويتكون مشروع النظام من 18 مادة، ويهدف إلى تعزيز استعمال اللغة العربية من خلال إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمالها، ووضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز فيها استعمال غيرها.
كما يهدف مشروع النظام إلى زيادة اعتزاز أفراد المجتمع بلغتهم العربية.
وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وأبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء حيال التقرير، مؤكدين على أهمية تنسيق المركز مع الجهات والمنظمات البحثية كالجامعات ومراكز الأبحاث للاستفادة العلمية والأكاديمية في الأمور التي تهم المركز في القطاع الاقتصادي.
مناقشات المجلس
- مناقشة التقرير الذي تقدمت به لجنة التجارة بشأن التقرير السنوي لمركز التنافسية
- أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات تمهيدا لطرحه للنقاش
- استمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس بشأن التقرير
- طلب رئيس اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء
- التصويت بالموافقة على مذكرتي تعاون سعودي ياباني في مجال الهيدروجين
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