شكرا لقرائتكم خبر الشورى يوافق على مشروع تعزيز استعمال اللغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع (نظام تعزيز استعمال اللغة العربية) بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام؛ المقدم استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس إبان طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

ويتكون مشروع النظام من 18 مادة، ويهدف إلى تعزيز استعمال اللغة العربية من خلال إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمالها، ووضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز فيها استعمال غيرها.

كما يهدف مشروع النظام إلى زيادة اعتزاز أفراد المجتمع بلغتهم العربية.

وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وأبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء حيال التقرير، مؤكدين على أهمية تنسيق المركز مع الجهات والمنظمات البحثية كالجامعات ومراكز الأبحاث للاستفادة العلمية والأكاديمية في الأمور التي تهم المركز في القطاع الاقتصادي.

مناقشات المجلس

