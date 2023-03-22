تخريج الدفعة 20 من طلبة كلية الدفاع الجوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان حفل تخريج الدفعة 20 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، في مقر الكلية بمحافظة الطائف.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد العمرو، وقائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن محمد البلوي.

وفور وصوله، عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك، ألقى قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، كلمة عبر فيها عن ترحيبه لرعاية وزير الدفاع وتشريفه لحفل تخريج الدفعة 20 من طلبة الكلية، موضحا أن الخريجين أمضوا ثلاثة أعوام في رحاب الكلية، أنهوا فيها جميع متطلبات تأهيلهم العسكري والأكاديمي بصبر وعزم.

إثر ذلك، جرى العرض العسكري، وتسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وكرم سموه الطلبة المتفوقين، وتسلم وزير الدفاع هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.

عقب ذلك، تقلد الخريجون رتبهم العسكرية، ثم عزف السلام الملكي، والتقطت الصورة التذكارية مع الخريجين.

حضر الحفل، محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.